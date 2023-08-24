Крушение самолёта Пригожина: последние известия

ПР

Поля Русс

МНЕ ОЧЕНЬ ЖАЛКО , ЧТО ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ...ОПУСТЕЛА БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ НАШЕЙ ИСТОРИИ....МНОГО ЧЕГО ТЕПЕРЬ (ВОЗМОЖНО ХОРОШЕГО) НЕ ОСУЩЕСТВИТСЯ...ЖАЛКО ЛЮДЕЙ, НЕ ПОСЛЕДНИХ В НАШЕЙ ЖИЗНИ...