Что известно к утру 24 августа о крушении бизнес-джета Embraer Legacy 600, на борту которого находились Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.
Крушение самолёта Пригожина: последние известия
Комментарии
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ПР
Поля Русс
МНЕ ОЧЕНЬ ЖАЛКО , ЧТО ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ...ОПУСТЕЛА БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ НАШЕЙ ИСТОРИИ....МНОГО ЧЕГО ТЕПЕРЬ (ВОЗМОЖНО ХОРОШЕГО) НЕ ОСУЩЕСТВИТСЯ...ЖАЛКО ЛЮДЕЙ, НЕ ПОСЛЕДНИХ В НАШЕЙ ЖИЗНИ...
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5 час.
G
Galina
😒
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2 час.
Владимир Карпов
Земля им пухом !!!
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3 мин.
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