В связи с ложным сообщением о бомбе в Госуниверситете Молдовы было возбуждено уголовное дело

Полиция расследует ложный звонок о минировании, после того как около 17:40 мужчина сообщил через единый экстренный номер 112 о якобы заложенной бомбе в Государственном университете Молдовы, расположенном на улице Алексея Матеевича в Кишиневе, сообщает Noi.