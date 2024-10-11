В связи с ложным сообщением о бомбе в Госуниверситете Молдовы было возбуждено уголовное дело

Полиция расследует ложный звонок о минировании, после того как около 17:40 мужчина сообщил через единый экстренный номер 112 о якобы заложенной бомбе в Государственном университете Молдовы, расположенном на улице Алексея Матеевича в Кишиневе, сообщает Noi.
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