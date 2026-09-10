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Район Коптево

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Собянин сообщил о более чем 265 миллионах поездок на МЦД-4 за три года

За три года пассажиры совершили на МЦД-4 свыше 265 миллионов поездок. Самый протяженный диаметр соединил ТиНАО с Балашихой и вошел в транспортную систему столицы.

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