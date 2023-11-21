Полицейские нашли нарушения в паспортах мигрантов на финской границе в Карелии

Не прошедшим проверку пришлось вместо Финляндии проехать в отдел.Возле КПП "Люття" на финской границе в Карелии местные власти поставили пункт обогрева для мигрантов, которые пытаются найти убежище в Европе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии