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Applied Optoelectronics заключила 10-летний договор на производственный объект в Китае

Applied Optoelectronics заключила 10-летний договор на производственный объект в Китае

Американская Applied Optoelectronics (NASDAQ: AAOI) заключила 10-летний договор аренды производственного объекта в Китае через свою дочернюю компанию Global Technology Inc.

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