Поздравление Дамира Сатретдинова с днём образования подразделений по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел России

Уважаемые сотрудники службы по борьбе с экономическими преступлениями ветераны подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции, поздравляю вас с 88-летием со дня образованияподразделений по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции в системе органов внутренних дел России.
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