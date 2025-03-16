Поздравление Дамира Сатретдинова с днём образования подразделений по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел России

Уважаемые сотрудники службы по борьбе с экономическими преступлениями ветераны подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции, поздравляю вас с 88-летием со дня образованияподразделений по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции в системе органов внутренних дел России.