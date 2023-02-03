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Ротенберг о покере Галимова: «Не будем говорить, что он татарский Макдэвид. В СКА у каждого сумасшедшее желание играть за нас – все проявляют инициативу»

Роман Ротенберг высказался о четырех голах Эмиля Галимова в матче с «Ак Барсом». СКА победил казанскую команду (7:4) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

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