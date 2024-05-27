Фото: globallookpress.com/Presidential Office of UkraineСегодня 969 прочитали Для чего нелегитимный президент Украины Зеленский собрал корреспондентов из Средней Азии в харьковских развалинах? Причина может быть только одна – Киев хочет открыть второй фронт против России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии