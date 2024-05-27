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Второй фронт откроют в азиатском подбрюшье России: Зачем Зеленский собрал журналистов в развалинах Харькова

Второй фронт откроют в азиатском подбрюшье России: Зачем Зеленский собрал журналистов в развалинах Харькова

Фото: globallookpress.com/Presidential Office of UkraineСегодня 969 прочитали Для чего нелегитимный президент Украины Зеленский собрал корреспондентов из Средней Азии в харьковских развалинах? Причина может быть только одна – Киев хочет открыть второй фронт против России.

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Комментарии
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ТБ
Татьяна Бутова
Казахстан - новая анти-Россия? Давняя уже. Мы же давно еще до СВО читали   их высказывания. И никакой помощи и поддержки нам. Только от на все нужно.
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16 час.

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