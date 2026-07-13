Сюрприз после свадьбы: Тимур Родригез столкнулся с семимиллионным долгом

Против шоумена возбуждено два исполнительных производства. Тимур Родригез и Катя Кабак соцсетиВ конце июня Тимур Родригез сыграл свадьбу с актрисой Катей Кабак, однако его медовый месяц был омрачен визитом судебных приставов.