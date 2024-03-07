Российский полицейский пойдет под суд за взятку от мигранта за бездействие

В Тульской области перед судом предстанет оперуполномоченный уголовного розыска по делу о взятке. По версии следствия, в декабре 2023 года в городе Венев полицейский получил от гражданина Узбекистана, незаконно находящегося в России, 80 тысяч рублей в качестве части взятки за непринятие мер по его выдворению.
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