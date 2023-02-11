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Чемпионат четырех континентов. Миура и Кихара, Стеллато-Дудек и Дешам, Чан и Хоу выступят с произвольными программами

12 февраля на чемпионате четырех континентов по фигурному катанию будут разыграны медали в соревнованиях спортивных пар.

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