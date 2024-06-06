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«Дания сөйлә әле... ну ничек ул, теге ни инде

«Дания сөйлә әле. ну ничек ул, теге ни инде. ир-ат белән якын мөнәсәбәтләрдә булу ничегрәк? Сез сакланасызмы?» – дип сорады Сәлимә, оялудан күзләрен аска төбәп.

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