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Пронедра

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CME Group приостановила проект по запуску круглосуточных фьючерсов на нефть WTI

CME Group приостановила проект по запуску круглосуточных фьючерсов на нефть WTI

CME Group приостановила планы по запуску нового фьючерсного контракта на нефть WTI объемом 10 баррелей.

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