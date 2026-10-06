Месси стал почетным членом клуба «Ривер Плейт»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получил членскую карту, признающую его почетным членом клуба «Ривер Плейт», памятную табличку и особую футболку с его именем, сообщил журналист Фабрицио Романо.
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