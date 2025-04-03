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Царьград

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Минобороны требует 390 млн рублей от Кизлярского завода в арбитраже Москвы

Минобороны требует 390 млн рублей от Кизлярского завода в арбитраже Москвы

Министерство обороны России подало иск в арбитражный суд Москвы, требуя от Кизлярского электромеханического завода 390 миллионов рублей.

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