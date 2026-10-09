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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джоэл Эмбиид о слухах об опозданиях: «Почему я? Наверное, потому что это я»

Комментатор Майк Брин пересказал историю об отчитанном Леброном Джеймсом за опоздание на тренировку «Филадельфии» Джоэле Эмбииде несколько дней назад.

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