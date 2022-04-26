«Не можешь держать меня». Дончич набрал 2 очка с фолом Гобера

«Не можешь держать меня». Дончич набрал 2 очка с фолом Гобера

Разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич во второй четверти пятого матча серии плей-офф с «Джаз» (102:77, 3-2) набрал 2 очка из-под кольца с фолом центрового гостей Руди Гобера.

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