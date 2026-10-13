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Приоритет своим: почему доступ мигрантов к природным ресурсам и таксопаркам в Сибири будет перекрыт

Приоритет своим: почему доступ мигрантов к природным ресурсам и таксопаркам в Сибири будет перекрыт

В 2027 году правила миграционной занятости на сибирском рынке труда изменятся радикально. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление, которое четко и бескомпромиссно определяет, где иностранные работники с патентами больше не смогут трудоустроиться.

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Профиль пользователя Александр Кузнецов
Александр Кузнецов

Господа, всё это смешно - у них давно своё такси. У диаспоры свои телефоны, свои кол центры. Кстати такси хорошее и дешёвое. Свои налоговые органы. Собирают деньги со своих и поддерживают вновь прибывших. У меня в подъезде квартира на первом этаже - в ней всё время меняются жильцы. Семейные, аккуратные, тихие. Т. е . квартира для вновь прибывших и поддерживается на деньги диаспоры. Как кстати у китайцев. Свои гостиницы, свои столовые, свои квартиры, свои такси - у меня во дворе дом коттеджного типа - собственник не знаю кто, но китаец. То как склад используется, то как семейная гостиница. А налоги не в наши органы, в Китай. И не весте нам лапшу на уши - диаспоры давно приспособились, а вы ловите одиночек.

Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Ограничение работы мигрантов в определённых сферах обоснованы, осталось наладить (как ранее писали) "учёт и контроль". А это очень нелёгкое дело, если не проявить жесткость к тем, кто проверяет.