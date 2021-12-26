«Антиковидную» плазму запасли в Волгоградской области перед новогодними праздниками

Как сообщает «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, за всё время заготовки плазмы с антителами региональный Центр крови собрал уже свыше 4,3 тысячи доз донорской крови, из них 4150 уже выданы на переливание.