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«Антиковидную» плазму запасли в Волгоградской области перед новогодними праздниками

«Антиковидную» плазму запасли в Волгоградской области перед новогодними праздниками

Как сообщает «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, за всё время заготовки плазмы с антителами региональный Центр крови собрал уже свыше 4,3 тысячи доз донорской крови, из них 4150 уже выданы на переливание.

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