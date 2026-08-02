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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Льюис Хэмилтон: «В шесть лет попросил записать меня на карате, поскольку надо мной издевались в школе»

Пилот « Феррари » рассказал, что позволяет ему бороться с грубыми соперниками на трассе. «Очень важная часть моей жизни – карате.

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