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Осужденный за взятку экс-глава УМВД по Екатеринбургу погиб на СВО

Экс-глава управления МВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов, осужденный на 9,5 года колонии за получение взятки в особо крупном размере и незаконное приобретение боеприпасов, погиб в зоне спецоперации, сообщила ТАСС адокат Трифонова Ольга Кезик.

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Комментарии
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Эльдар Алиев
🙏🙏🇷🇺Вечная память Героям Царство Небесное 🙏🙏🙏
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1 д.
ЭА
Эльдар Алиев
Не струсил и погиб как Герой, все ребята кто на СВО защищают нашу Страну Герои
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1 д.

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