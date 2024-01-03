Осужденный за взятку экс-глава УМВД по Екатеринбургу погиб на СВО

Экс-глава управления МВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов, осужденный на 9,5 года колонии за получение взятки в особо крупном размере и незаконное приобретение боеприпасов, погиб в зоне спецоперации, сообщила ТАСС адокат Трифонова Ольга Кезик.