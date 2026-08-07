Страшный диагноз - не приговор: фонд "Круг добра" спас более 30 тысяч детей

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Одного профессионализма врачей иногда недостаточно. Детям с тяжелыми заболеваниями необходимы дорогостоящие препараты, приобрести которые семьям помогает президентский фонд "Круг добра".
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