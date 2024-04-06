Командир «Вагнера» перешел в «Ахмат»: Ратибор никак не комментирует новую должность

«Министерство обороны РФ уже выделило необходимое количество вакансий в составе подразделения. В ближайшее время будут решены все организационные вопросы, и бойцы смогут приступить к выполнению оперативно-боевых задач», - пишет он.
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