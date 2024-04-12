Неубранный снег, нелегальную рекламу и переполненные мусорные контейнеры распознает искусственный интеллект, подключенный к камерам видеонаблюдения, сообщает радио Sputnik.
В Санкт-Петербурге наличие мусора начали фиксировать с помощью ИИ
Комментарии
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Владислав Владислав
Господа, товарищи, ИИ на планете еще не существует. И лет 100 примерно его точно не будет. То, что мы имеем - это всего лишь работа программы по заданному алгоритму с возможностью создания большой базы данных. Называть это ИИ - ну это как лягушку называть профессором математики. Мы еще даже до уровня эмуляции рефлексов не добрались.
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20 час.
Natalya Dolgushina
зато как звучит! Как цифровая экономика
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18 час.
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