В Санкт-Петербурге наличие мусора начали фиксировать с помощью ИИ

Владислав Владислав

Господа, товарищи, ИИ на планете еще не существует. И лет 100 примерно его точно не будет. То, что мы имеем - это всего лишь работа программы по заданному алгоритму с возможностью создания большой базы данных. Называть это ИИ - ну это как лягушку называть профессором математики. Мы еще даже до уровня эмуляции рефлексов не добрались.