Запах горящих торфяников добрался до Коврова

Напомним, что с начала недели в Камешковском районе продолжается лесной пожар. В минувший понедельник, 16 сентября, в Камешковском районе произошел очередной пожар на торфяной подстилке лесного массива в районе деревни Высоково.
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