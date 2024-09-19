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Владимирские новости

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Запах горящих торфяников добрался до Коврова

Запах горящих торфяников добрался до Коврова

Напомним, что с начала недели в Камешковском районе продолжается лесной пожар. В минувший понедельник, 16 сентября, в Камешковском районе произошел очередной пожар на торфяной подстилке лесного массива в районе деревни Высоково.

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