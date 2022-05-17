Глава Минфина Германии готов рассмотреть идею конфискации иностранных активов ЦБ РФ

Глава министерства финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что не видит препятствий для ведения обсуждений вопроса о конфискации замороженных российских активов Центрального банка, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на местные СМИ.
Глава министерства финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что не видит препятствий для ведения обсуждений вопроса о конфискации замороженных российских активов Центрального банка, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на местные СМИ.
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