Израиль сам не понял, как сильно он подставил Запад

ПРОСТО О ГЛАВНОМ Чем дальше, тем сильнее убеждаешься, что людей, способных мыслить стратегически, остается все меньше и меньше, и им на смену приходят те, кто не может ничего видеть дальше собственного носа.
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