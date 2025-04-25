Ремонт трассы регионального значения продолжается в Уйгурском районе

В Алматинской области активно ведутся работы по обновлению дорожной инфраструктуры. На автодороге регионального значения КВ-52 Чунджа – Тигермень – Узынтам – Чунджа – Коктал проводится средний ремонт на участке с 50 по 80 километр, передает inAlmaty.
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