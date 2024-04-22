SIPRI: мировые расходы на военные нужды обновили исторический рекорд

TASS/Us Army /Us Army/Planet Pix via ZUMA Press Wire Совокупные мировые расходы на оборону в 2023 году достигли исторического рекорда, сообщил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в своем отчете.
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