Анатолий Руденко впервые после скандала с наркотиками вышел на театральную сцену

Актёр Руденко впервые после скандала с наркотиками вышел на сцену Руденко известен по ролям в телевизионных сериалах и кинофильмах: «Две судьбы», «Сердце не камень», «Два Ивана, «Вместе», «Красная Королева».
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