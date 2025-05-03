CBS: Уолтц не захотел быть послом в Саудовской Аравии и выбрал работу в ООН

Экс-помощнику президента США по национальной безопасности Майку Уолтцу предлагали пост посла в Саудовской Аравии, но он выбрал должность постоянного представителя США при ООН, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники.
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