Sony разорвала миллиардную сделку с индийской компанией из-за активов в России

Одной из причин развала сделки японской Sony с индийской Zee Entertainment Enterprises Ltd (ZEEL), общая стоимость которой оценивалась в 10 миллиардов долларов, стало наличие у последней активов в России, пишет Reuters.
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