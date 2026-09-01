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Газета.ру

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Затонувший у Кипра пассажирский катамаран нашли на глубине 550 м

Затонувший у Кипра пассажирский катамаран нашли на глубине 550 м

Пассажирский катамаран FiloJet, затонувший 30 августа у северного побережья Кипра, предположительно, обнаружен на глубине 550 м, заявил лидер турок-киприотов Туфан Эрхюрман.

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