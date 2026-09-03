Норвегия выступила против возвращения россиян и белорусов на международные лыжные соревнования

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Понятно, что норвежцам не нравится возвращение рассиян и белорусов. Им, сплошь чахоточным, сидящим на допингах, трудно бороться с настоящими спортсменами.