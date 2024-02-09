Опаздывающий на рейс россиянин выломал дверь в аэропорту

Россиянин, опаздывающий на самолет, выломал дверь в аэропорту Пскова и был задержан. Директор авиагавани Артем Тарасов рассказал, что житель Калининграда засиделся в кафе и пропустил посадку на свой рейс.
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