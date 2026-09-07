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Царьград

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В 4 районах Петербурга введут ограничения движения с 8 сентября

В 4 районах Петербурга введут ограничения движения с 8 сентября

В четырех районах Санкт-Петербурга в начале сентября вступят в силу временные ограничения движения транспорта.

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