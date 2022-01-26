Хирург Зинченко рассказал о сроках восстановления легких бывших курильщиков

Москва, 26 января. Восстановление легких бывших курильщиков зависит от общего состояния здоровья, продолжительности курения и существующих повреждений, рассказал ассистент кафедры госпитальной хирургии СПбГУ, торакальный хирург Евгений Зинченко.
Москва, 26 января. Восстановление легких бывших курильщиков зависит от общего состояния здоровья, продолжительности курения и существующих повреждений, рассказал ассистент кафедры госпитальной хирургии СПбГУ, торакальный хирург Евгений Зинченко.
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