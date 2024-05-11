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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Шанхай» Слуцкого не проигрывает 12 матчей подряд – 9 побед и 3 ничьих. Общий счет – 26:4

Сегодня «Шанхай Шеньхуа» сыграл вничью с «Тяньцзинем» (0:0) в 11-м туре чемпионата Китая.  Всего под руководством Леонида Слуцкого у клуба 9 побед и 3 ничьих в 12 матчах, общий счет – 26:4.

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