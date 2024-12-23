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Царьград

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The Jerusalem Post: Бывшего президента Сирии Башара Асада бросает жена. Она хочет уехать домой, в Лондон

The Jerusalem Post: Бывшего президента Сирии Башара Асада бросает жена. Она хочет уехать домой, в Лондон

Появились неожиданные подробности о судьбе уехавшего в Россию после переворота бывшего сирийского лидера Башара Асада: с ним намерена расстаться жена, которой не понравилось жить в Москве, пишет западное СМИ.

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Комментарии
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Амара Карпова
Ведь человек познается в беде💯нехорошая баба🤮
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22 час.

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