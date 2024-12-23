The Jerusalem Post: Бывшего президента Сирии Башара Асада бросает жена. Она хочет уехать домой, в Лондон

Появились неожиданные подробности о судьбе уехавшего в Россию после переворота бывшего сирийского лидера Башара Асада: с ним намерена расстаться жена, которой не понравилось жить в Москве, пишет западное СМИ.
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