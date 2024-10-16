Поисковики из Хабкрая нашли в Волгоградской области останки советских солдат

Команда регионального отделения «Поискового движения России» из Хабаровского края в ходе самостоятельной экспедиции обнаружила останки бойцов 4-й Танковой Армии, погибших летом 1942 года в сражениях за правый берег Дона.
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