LG неожиданно выпустила... планшет. Модель Ultra Tab может предложить несколько любопытных особенностей

Компания LG ушла с рынка смартфонов, но сегодня неожиданно представила новый планшет. Модель Ultra Tab дебютировала на рынке Южной Кореи, и неясно, выйдет ли за его пределами.
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