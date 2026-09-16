Медведь пробрался на территорию школы-интерната на Камчатке – видео

www.globallookpress.com/Bulkin Sergey Медведь проник на территорию школы-интерната на Камчатке. Кадры с камер видеонаблюдения 16 сентября опубликовал РЕН ТВ.
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