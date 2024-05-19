«Рязань» проиграла «Космосу» с минимальным счетом

На 61-й минуте матча игроки «Космоса» перехватили мяч в центре поля и провели быструю атаку. Артемий Гунько вошел в штрафную «Рязани» по правому полуфлангу атаки подмосковной команды и нанес удар в ближний, нижний угол ворот метров с семи.