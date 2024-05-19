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Рязанские новости

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«Рязань» проиграла «Космосу» с минимальным счетом

«Рязань» проиграла «Космосу» с минимальным счетом

На 61-й минуте матча игроки «Космоса» перехватили мяч в центре поля и провели быструю атаку. Артемий Гунько вошел в штрафную «Рязани» по правому полуфлангу атаки подмосковной команды и нанес удар в ближний, нижний угол ворот метров с семи.

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