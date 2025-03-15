Трамп вбивает клин между перемирием и санкциями, бьёт по русской энергетике и банкам Юлия СоколоваЧетыре источника сдали планы Трампа: Готовится удар по русской энергетике и банкам – именно так, ссылаясь сразу на несколько осведомлённых лиц, сообщил американский телеканал о предстоящей санкционной политике президента США.