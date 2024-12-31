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Царьград

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В Новый год без штрафа. Юрист рассказала, как можно встречать праздник во дворе многоэтажки

В Новый год без штрафа. Юрист рассказала, как можно встречать праздник во дворе многоэтажки

Есть определённые нарушения из-за которых можно заработать значительный штраф при праздновании Нового года во дворе многоэтажного дома.

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