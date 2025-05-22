Владельцам Li Auto, ввезенных по «серому» импорту, приготовиться: эти машины могут заблокировать

Sinomach Auto, ставшая в марте 2025 года официальным дистрибьютором бренда Li Auto (Lixiang) в России, изучает возможность дистанционного отключения части функций автомобилей этой марки, ввезённых через параллельный («серый») импорт.
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