В Крыму объявлено штормовое предупреждение

На полуострове в ближайшие дни ожидаются сильные ветра. По данным крымского Гидрометцентра днём 24 мая, в течение суток 25 мая, а также ночью 26 мая в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, порывы до 20 м/с.