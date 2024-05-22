В Крыму объявлено штормовое предупреждение

На полуострове в ближайшие дни ожидаются сильные ветра. По данным крымского Гидрометцентра днём 24 мая, в течение суток 25 мая, а также ночью 26 мая в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, порывы до 20 м/с.
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