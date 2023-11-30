WP: республиканцы в ближайшие недели проголосуют по импичменту Байдену

Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США намерена в ближайшее время вынести на голосование вопрос о проведении расследования в рамках процедуры импичмента президенту страны Джо Байдену.
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