Фотограф из США и канадский блогер незаконно побывали в Курской области

Фотокорреспондент из США Дэвид Гуттенфельдер и канадский блогер Брэндон Митчел незаконно побывали в Курской области во время вторжения на ее территорию украинских войск, сообщает РИА Новости, ссылаясь на публикации американца и канадца в соцсетях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии