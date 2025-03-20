За рулем
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За рулем

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Свежие комментарии

  • Тарас Савельев
    Так это б/у. А новые машины покупают с нормальным рулем, а не торчащим из перчаточника. Многим хочется ездить на таки...Россияне массово ...
  • Анастасия Гончарова
    какой же дурак будет брать хлам по таким заоблачным ценам😡Выручка с продажи...
  • Он
    Какой же он добротный кроссовер? Дерьмо с вариатором. Делают рекламу автомусопу. Его никто в Европе не покупает, так ...В России неожидан...

Продажи легковых авто снизились на 40%

Продажи легковых авто снизились на 40%

К концу месяца российские дилеры смогут продать чуть более 80 тысяч новых автомобилей, что будет примерно на 2,6% больше провального по продажам февраля, но при этом на 10% меньше января и, самое главное, примерно на 40% ниже уровня марта 2024 года.

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