Продажи легковых авто снизились на 40%

К концу месяца российские дилеры смогут продать чуть более 80 тысяч новых автомобилей, что будет примерно на 2,6% больше провального по продажам февраля, но при этом на 10% меньше января и, самое главное, примерно на 40% ниже уровня марта 2024 года.